「三寶」大媽漂移害追撞 肇逃竟嗆：他又沒事

2019-01-04 18:08

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市劉姓年輕人騎機車途經東區一處路口，見前方機車突然左轉，他緊急煞車，按喇叭向前方「三寶」騎士示警，卻還是相撞，他摔得全身擦傷，「三寶」大媽若無其事離開。案發地點沒有監視器，警方詢問路人，賣菜阿婆說，肇事者「一身紅」，騎紅色機車、身穿紅衣，警方根據這條線索，從監視器中查到59歲簡姓婦人涉案，她卻理直氣壯地說：「是他來撞我，他也沒什麼事」，警方依肇事逃逸罪法辦，可處1至7年有期徒刑。

台中市警局第三分局交通分隊上月1日接獲報案，19歲劉姓年輕人說，他當天中午騎機車行經東區南京路與武德路口，有輛機車突然在他右前方左轉，他趕緊煞車，還按喇叭示警，「三寶」還是我行我素，持續左轉，他撞上對方機車摔倒，對方轉頭看一眼，若無其事直接離開，留下多處擦傷的他愣在現場，幾名路人主動幫忙，猛搖頭說，現場沒有監視器，「你可能要自己糊牛屎（台語，自己用牛糞糊傷口，意指自認倒楣）。

劉男不記得肇事者特徵，他希望警察幫他抓人，員警詢問附近民眾，沒人認識肇事者，但有個賣菜阿婆說，肇事者身穿紅衣，騎紅色機車，警方依據這線索，花頗長時間過濾附近監視器，終於確認肇事「三寶」就是59歲簡姓婦人，日前傳喚她到案。

簡婦說，她見無車才左轉，「是他來撞我」，她還辯說，劉男看似沒事，她就直接騎車離去，簡婦一時輕忽，面臨1至7年的肇事逃逸罪，警方今天將她依過失傷害罪與肇事逃逸罪函送法辦。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/