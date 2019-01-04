獵雷艦案涉詐貸 慶富老董陳慶男續押2個月

2019-01-04 16:33

〔記者黃良傑／高雄報導〕涉嫌獵雷艦詐貸案慶富老董陳慶男，羈押期限將於1月6日屆滿，高雄地院今午裁定「續押」，理由是被告陳慶男仍矢口否認原於偵查時坦承的犯行，因有起訴書所載相關證人、書證、扣案物及通訊監察譯文等證據可佐，被告涉嫌虛偽增資、對銀行詐貸等犯行，罪嫌實屬重大，加上檢察官求處有期徒刑30年、併科罰金10億元重刑，顯見被告居於本案主導地位，就涉案犯罪情節有飾詞卸責之情形，也有逃匿之虞，駁回被告律師提出的解除羈押請求。

法院裁定指出，陳慶男自108年1月7日起，必須再延長羈押2個月，另律師請求降低追加保證金為3200萬元，請求以此保釋金解除羈押的聲請一併被駁回。

高雄地院表示，被告陳慶男及辯護人於延押訊問時，雖均請求以原提出之 追加保證金3200萬元准予停止羈押，但院方已於去年10月30日准予被告3200萬元具保停押後，被告於翌日透過家屬籌得資金，由案外人曹麗玲、江昱慶分別提出保證金2200萬、1000萬元，觀其交保過程迅速，可見被告及其家屬確有籌措保證金之相當能力。

台灣高等法院高雄分院於去年11月5日撤銷相關具保停押裁定，經雄院於同日訊問被告後，被告也稱願再籌借800萬元保證金，本院因認被告尚有一定資力，或人脈可調取部分資金，故裁定追加具保金額以5200 萬元為適當，若具保停押也應限制住居等，檢察官不服提起抗告後，經臺灣高等法院高雄分院駁回抗告確定，認定追加保證金5200萬元，並無違誤，同時也認為有繼續羈押的必要，裁定自1月7日起，第3次延長羈押2個月。

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