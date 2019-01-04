闖空門雙煞假借母手機叩女返家 母女同遇劫

2019-01-04 17:07

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市樹林傳出一對母女先後返家，遭侵入偷竊的雙煞以布蓋頭，扒去上衣反綁，離去時還扒光上衣恐嚇不准報警；這對母女歷經8小時驚魂，歹徒離去後掙脫報案，警方獲報，目前仍在過濾監視器，初步鎖定歹徒往桃園迴龍方向逃逸，正全力追緝。

樹林警分局三多派出所3日凌晨1時許接獲22歲李女獲報，她與母親47歲黃女在家中遭闖入的雙煞反綁，母親約於下午5點20分回家，見屋內昏暗，進家後遭布蓋頭，隨後被褪去上衣後反綁，丟在床上以棉被蓋住，她晚間近8時回家前，歹徒假借母親手機，要她先去買晚餐，等到她返家，也遭布袋蓋頭，再被反綁控制在浴室，直到凌晨1時許，犯嫌全部離開，女兒掙脫後連忙告知父親、哥哥。

樹林警分局偵查隊長廖武郎說，獲報後展開追查，因母親黃女遭毆打，仍在住院，警方昨慰問她時，黃女初步透露遭歹徒褪去上衣，期間因問她家中財物在哪時，曾搓揉她胸部，脅迫她交代家中財物位置，但她尖叫反抗，因而遭毆打，歹徒在離去前，還掀開棉被拍她裸照，恐嚇不准報警。

監視器中，發現黃女騎機車返家，未料上樓就遭控制、猥褻，而穿著裙子的女兒要回家時，第一度在家門口接到母親的LINE，要她帶晚餐回家，女兒再外出買麵，上樓後同樣遭控制，驚魂7小時待歹徒離去才掙脫。

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