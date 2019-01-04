開贓車帶家人逛賣場 欲衝撞拒捕被警開3槍嚇阻

2019-01-04 17:24

［記者許倬勛／桃園報導］桃市42歲劉姓男子有多項竊盜前科，昨下午開著贓車載著家人到大賣場購物，楊梅警方獲線報埋伏，趁著劉男購物完來開車時上前圍捕，劉男竟趁亂企圖衝撞警車，員警現場連開3槍喝斥犯嫌下車，今以竊盜、妨害公務等罪嫌送辦。

楊梅警方昨追查一輛在新屋區失竊的車輛，勤務指揮中心通報各派出所後，草湳派出所接獲線報，查出贓車在中山高楊梅區交流道附近活動，草南所、新屋所警力一起在該區域追車和人，最後發現車進入新屋區大賣場停車場，員警調閱賣場監視器鎖定涉嫌偷車的劉男，他竟開贓車帶著家人若無其事逛賣場。

楊梅警分局表示，昨日下午草湳派出所接獲新屋所警員來電，告知有一輛上午剛失竊的馬自達轎車在楊梅交流道附近出沒，2個派出所員警在鄰近道路搜尋，發現贓車開進楊梅愛買大賣場，調閱監視器確認劉姓犯嫌帶家人來逛賣場。

警方在停車場埋伏，稍後劉男一人到停車場準備開車離開時，警方等他上車後立即以另一輛轎車堵住贓車，劉嫌發現警方靠近卻仍駕車衝撞，警員蕭智文為保護開車的同事，立即朝右後車門、前保桿及後保桿各向下射擊1槍並喝令停車，劉男見逃不掉而且警方又開3槍，嚇得趕緊停車。

警方同時查出劉男以贓車換贓車手法代步，除了攔下的轎車，他還在新屋涉嫌竊取另一輛轎車，加上他二級毒品呈陽性反應，全案依竊盜罪、妨害公務、毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

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