工人借錢買車賴皮不還 遭債主毆打困保養溝8小時

2019-01-04 16:39

〔記者王宣晴／新北報導〕45歲的江姓工人去年為了買中古車，向70歲的蘇姓男子借錢買車，過戶後就人間蒸發，拒絕還錢，蘇男心生不滿，跟67歲的陳姓修車廠老闆抱怨，昨晨陳男的員工發現江男身影，趕緊通知蘇男，蘇姓父子及4名友人埋伏4小時，順利堵到江男，將他押往陳男位於北市的修車廠，並將他困在1米5高的保養溝中，逼迫江兄拿2萬元贖人後才將江男釋放，警方循線追查，將蘇姓父子等6名同夥逮捕到案，訊後依妨害自由罪嫌送辦。

警方調查，去年10月，家住新北市中和的江男認識從商的蘇男，並向他表示想要買中古車，允諾每個月攤還5千塊，蘇男便借了4萬5千元讓江男買車，不料，江男將車過戶後就迅速搬家，還換了手機號碼，人間蒸發。

討不回借款的蘇男試圖報案，卻被警方依債務為民事案件為由拒絕，鬱悶的蘇男向陳姓修車廠老闆及74歲的羅姓友人抱怨，並打算自己找到江男索討借款。

昨晨2時許，陳男的員工在三重福德南路巷口發現江男的轎車，趕緊通知蘇姓父子到場，蘇姓父子找來4名同夥，先將江男轎車的輪胎放氣，並埋伏4小時，終於堵到出門的江男，雙方在街頭發生口角，江男被強押到陳男位於北市北投承德路的修車廠，整個過程被民眾目擊，趕緊報案。

江男被押到修車廠後，臉頰遭蘇男等人毆傷，隨後被迫爬進修車廠中1米5高的保養溝中，沒想到蘇男等人竟趁江男不備，將保養溝中的梯子收走，把江男困在保養溝中，6人站在溝旁指著江男大罵「欠錢不還」、「快叫你家人還錢」，江男最後打電話給哥哥求救，江兄拿著2萬元將弟弟贖回。

警方獲報後循線調閱監視器，追到修車廠中，但當時江男已被釋放返家，警方當場將陳男及員工帶回警局，也通知相關涉案人到案，釐清案情，江男到案後表示不提告傷害，而蘇男等人也坦承犯行，警方訊後依妨害自由罪嫌將蘇姓父子等6人移送法辦。

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