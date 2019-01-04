2019-01-04 16:20

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣昨日發生一起光天化日下持刀行搶事件，48歲劉姓男子缺錢買毒，找47歲洪姓友人扮演雙匪，到埔心鄉一家大賣場找尋目標，見葉姓婦人獨自開車到賣場，強行開啟車門行搶，幸被附近貨運司機喝止，劉男當場遭制伏，洪男事後則遭警方逮捕，彰化檢方偵訊，認兩人涉嫌加重強盜罪，且有逃亡之虞，昨（3）日深夜向彰化地院聲請羈押，今（4）日午裁准。

彰化檢警調查，昨日上午10時，劉男、洪男兩人頭戴安全帽在賣場停車場閒晃，見葉婦獨自駕駛車輛至停車場，待停妥後便持西瓜刀進入葉女車內強盜財物，皮包遭搶，葉女右手臂受傷，在場民眾見狀不對，聯手制伏劉男，搶回皮包，洪男則被嚇得落跑，中午仍被警方循線於家中逮捕。

檢方訊後，認為劉男僅因缺錢買毒，就結夥洪男持刀行搶，違反加重強盜罪嫌，且認兩人有逃亡之虞，昨夜向彰化地院聲押，今早11時10分裁准。

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（紅）

上傳完成:【2661955. 社會 彰化賣場持刀搶劫案 雙匪收押】

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