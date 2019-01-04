酒駕撞死人「擺爛」不賠錢 法官撤銷緩刑要他蹲苦窯

2019-01-04 17:07

〔記者張瑞楨／台中報導〕中市男子王宏榮於2013年2月酒後騎機車狂飆，撞死64歲的蔡姓婦人又肇事逃逸被捕，同年10月台中地院以認罪協商程序，判他徒刑1年6月，緩刑5年，條件是每月支付2萬元，賠償死者家屬共70萬元，不料，歷經5年時間，他卻只賠償24萬餘元，2017年3月之後更是「擺爛」，一分錢都沒有賠償，被害人家屬趕在緩刑屆滿前，聲請撤銷王男緩刑，法院認為他違反協商且情節重大，既然緩刑對他沒有警惕之效，那就應該入獄，裁定撤銷緩刑確定。

現年41歲的王宏榮，2013年2月4日清晨酒駕撞死蔡姓婦人，他肇事逃逸並刻意繞小巷躲避監視器，警察查不到肇事者身分，6日下午途經慈濟城隍廟時，入內上香說「 城隍爺呀！肇逃嫌犯從您廟前經過，您千萬別讓他逍遙法外！」當天晚間就抓到王男。

台中地院審理時，王男認罪並願意賠償，法院於2013年10月10日協商判決，依酒駕致人於死罪與肇事逃逸罪判刑1年6月，緩刑5年，條件是賠償蔡婦家屬共70萬元，每月賠償2萬元至償清為止，他應於2016年9月全部賠償完畢，不料，到了2017年2月，他卻只賠償24萬5000元，就「擺爛」不再賠償，也不理會死者家屬的催款，家屬眼見緩刑將於去年（2018年）10月屆滿，趕在去年8月向檢察官聲請撤銷王男緩刑。

台中地院裁定時，王男宣稱自己是臨時工，經濟困難又負債，父親正在動心臟手術，希望死者家屬諒解，再給他機會，他會努力工作，每月償還1萬5000元。

台中地院認為，王男嚴重違反協商，顯示緩刑並未讓他有所警惕，既然緩刑沒有預期效果，那就應該入獄執行，裁定撤銷緩刑，王男向二審抗告，台中高分院認為，王男沒有履行賠償，卻受緩刑的利益，顯然不符合社會大眾的法律情感，駁回抗告，全案確定，王男必須入獄。

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