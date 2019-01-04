海軍基隆營舍工程延宕解約 基市府要賠廠商3千多萬

2019-01-04 16:41

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市政府8年前發包翔禾鑫施做「海軍基隆後勤支援指揮部官兵營舍新建工程」。基隆市政府以工程延宕為由解約，翔禾鑫則認為是市府未核准廢土運棄，雙方對簿公堂。基隆地院日前審結，判基隆市政府敗訴，要支付翔禾鑫工程款3529萬4210元台幣。

判決指出，翔禾鑫公司100年間承攬基隆市政府發包的「海軍基隆後勤支援指揮部官兵營舍新建工程」，因工程未能如期竣工，102年被基隆市政府終止契約。

翔禾鑫因拿不到工程款，無力支付協力廠商工程款，向基隆市政府求償已完工的工程款4847萬9646元（經監造單位核算後的工程款）。

全案訴訟期間，翔禾鑫財務周轉不靈，105年間宣告破產，由律師吳西源任破產管理人，接續向基隆市政府求償。

翔禾鑫主張，基隆市政府遲延付款、未核准廢土運棄工程導致工程無法如期完工。

基隆市政府主張，未繳付工程款，是因為翔禾鑫工程進度落後達11.55％，且未能於102年7月竣工，與未核准廢土運棄無關。

法院認為，翔禾鑫依監造單位核算已完工的工程，尚可領工程款4847萬9646元，並非憑空而來。

但基隆市政府以翔禾鑫未如期完工，罰廠商支付逾期違約金2731萬5436元也不是沒道理。

基隆市政府與翔禾鑫互負債務，相互抵銷後，基隆市政府還要支付翔禾鑫工程款2116萬4210元，加上返還翔禾鑫履約保證金1413萬元，合計要給付翔禾鑫工程款3529萬4210元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/