種大麻製毒餅「用來吃high的」 查獲市價6400萬成品

2019-01-04 16:05

〔記者黃良傑／高雄報導〕陳姓司機晚上變身製毒師傅，自學種植大麻還烘焙大麻餅，研發巧克力、草莓、抹茶口味，檢警懷疑他「一條龍」製毒、販毒，還自己試毒，刑事局隊長問他「好吃」嗎，還被糾正「大麻餅是用來吃high的」，令警方無言，陳嫌落網遭聲押准。

檢警搜索嘉義縣水上鄉陳嫌租處，起獲大麻餅乾875包、大麻植株、大麻花、大麻磚等，成品、半成品共約24公斤，其中大麻產製成品就有11.5公斤，市價約6400萬元，並查扣大批栽種、製毒、烘焙等設備，因大麻餅多為邊境進口，國內罕見，常被拿來助興用，在夜店、酒店相當搶手，陳嫌辯稱只是研究種植、製餅，但否認販毒。

刑事局偵八大隊接獲網友檢舉，指國外網路論壇上有一名台籍男子，PO文張貼大麻種子發芽照片，警方循線查出無前科的陳男（31歲），涉嫌在嘉義縣租屋種植大麻，土耕、水耕竟都難不倒他。

陳嫌供稱，種毒、製毒都是網路自學，先把大麻花葉乾燥後，磨粉摻入麵粉製成麵團，再添加巧克力、抹茶、草莓等香料，特製餅模壓紋，將麵團放進烤箱烘焙成大麻餅，並以真空包裝入袋保存，乍看如同市售的「手工餅乾」。

陳嫌落網時向警方求情，稱自己是家中支柱，求警方放他一馬，警方查扣陳嫌手機，過濾通聯追查共犯與毒品流向，依毒品罪嫌聲押獲准。

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