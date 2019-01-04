詐貸3200萬 京點補教集團負責人判刑4年1月

2019-01-04 15:23

〔記者陳慰慈／新北報導〕在新北市、桃園市有15間分校的「京點教育連鎖集團」，涉嫌以收購補習班為名義，鼓吹投資人入股，還要求旗下補習班班主任，明知未出售任何產品，卻以「經銷商」名義，向融資公司貸款以增加業績，詐貸3200萬元，另還涉嫌不實增資，新北地院今依詐欺等罪嫌，判處實際負責人陳立洲徒刑4年1月，其中7月得易科罰金21萬元、實際參與公司營運的負責人李時欣刑2年6月，其中6月得易科罰金18萬元，可上訴。

判決指出，2014年至2016年間，陳立洲要求旗下補習班班主任等人，以「經銷商」名義，向遠信融資公司貸款，藉以增加補習班業績，詐貸1200萬元；而原在京點工作的林姓會計，則被陳男延攬擔任另創的司馬國際文創公司負責人，與賴姓業務冒用家長名字簽立「分期月付申請書」，再向亞太融資公司貸款，致使融資公司誤信撥款，共詐得2000萬元。

此外，李女2013年間辦理京點增資時，向金主借款4千多萬元，辦理完增資登記隔天，旋即將錢匯出還給金主，被依涉犯公司法起訴。

審理時，陳男辯稱僅擔任公司顧問，非負責人，與融資公司簽約的人是李女，李女、林女也否認犯行，但法官依據補習班其他證人證詞，認定其等犯行。林女則被判刑1年2月，賴姓業務判刑2年5月，其中5月得易科罰金15萬元。

而陳立洲另被控起訴以旗下公司開發「集點樂學網」軟體，簽約就送平板電腦及數位課程等優惠專案，誘使學生家長簽下分期付款「空白契約書」，事後卻將債權移轉給融資公司受害家長逾400人，涉嫌詐欺，此部分證據不足判無罪，負責補習班收購業務的陳妻陳薇安也獲判無罪。

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