誇張！沿路掉碎石害7車連環撞 砂石車司機送辦

2019-01-04 14:53

［記者黃淑莉／雲林報導］實在太誇張！一部滿載小碎石的砂石車，行經台78線古坑段時，車上的小碎石沿路掉落長達500公尺，路面滿地小碎石，造成7部自小客車連環撞，斗南警方調閱監視器找到肇禍邱姓司機，將依公共危險罪嫌函送法辦。

台78線東西向快速道路東往西向道古坑段41.4公里處昨天晚上6點左右連續發生2起連環車禍，第1起4部自小客車追撞，第2起則有3部追撞，斗南警方接獲報案前往處理，驚覺事故現場路面滿地小碎石，趕緊封閉外側及路肩，並通知其他員警到場協助疏導車流。

第2起事故的一位車主表示，昨晚下班行經事故路段，發現路面滿地小碎石，且前方車輛緊急剎車，他急踩剎車但因地面砂石打滑，左側撞上前方車輛，心有餘悸下車查看，後方一部自小客車也因閃避、剎車不及撞上來。

斗南警方調閱沿路監視器，確定涉案砂石車，今天通知邱姓司機到案說明，將追究肇事車輛的民事、刑事責任，邱姓司機則依公共危險罪嫌函送法辦。

公路總局斗南工務段昨晚派出多人清理路面，直到深夜10點半才全部清除完畢，恢復全線通行。

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