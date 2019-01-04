水湳經貿園區被偷倒3噸垃圾 清潔隊花4小時處理

2019-01-04 14:43

〔記者許國楨／台中報導〕開發中的台中市水湳經貿園區路口監視器尚未建置完全，竟淪為不肖人士或業者偷倒垃圾及廢棄物場所，有民眾拍下其中一處路段被堆滿垃圾的照片上傳臉書社團，網友痛批，「沒水準兼沒衛生，惡劣」，清潔隊上午耗費人力花了許久才清運完這些垃圾，強調將循線揪出亂倒垃圾者重罰，並派員在園區內加強巡邏。

台中市水湳經貿園區幅員遼闊，因仍開發中平日人車不多，加上許多道路剛開通路口監視器尚未建置，竟因此被相中竟淪為偷倒垃圾首選，最近就有民眾行經敦平一街時，發現道路兩旁被棄置堆積大量垃圾，檢視發現裡面包括廢棄木製桌椅、彈簧床、玻璃瓶罐等各式家用廢棄物，現場還不斷發出惡臭，令人作噁。

民眾氣的拍下照片後在臉書社團「爆怨公社」PO文指出，「隨意傾倒垃圾的惡劣行為！難道沒有相關單位處理嗎？」網友則紛紛留言說，「都丟好了能怎樣？沒憑沒據的要找誰告發，明早清潔隊摸摸鼻子來清走罷了」。

一名網友則推測「光清潔隊的來收還要自己垃圾分類，只是這個量不是人去丟得出來，怎有點像是用斗車去丟的」，還有網友研判「通常是民營清除業者，收錢代為處理垃圾，為了省錢不去焚化廠而整車偷倒，就算有牌業者也不是不會幹這種事。」

環保局北屯清潔隊上午獲報派人車現場先逐一分類後再載運，前後花了4小時才將該批約3噸的垃圾清運完畢，隊長張世祺表示，除了擴大週遭路口監視器調閱範圍過濾，也會同步從垃圾內容尋找相關線索，一旦揪出偷倒行為人，將依廢棄物清理法開出1200元以上、6000元以下罰款。

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