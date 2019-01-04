獨家》揪感心！加油站前3機車連環撞 員工衝出擋車護傷者

2019-01-04 13:55

〔記者吳仁捷／新北報導〕台灣最美風景是人！

新北市板橋篤行路、金門街巷口今天上午傳出3輛機車連環車禍，現場一片混亂，倒地傷者哀嚎，正巧一旁就是台塑加油站，2名加油工見狀，衝出阻擋後方的來車，連忙搬來交通錐防護，不忘安撫傷者救護車快來了，甚至幫忙確認撞毀的機車有無漏油，避免引發火災，還幫送傷者上車，經過路人目睹，不禁連聲稱讚。

這起車禍發生在今天上午11時許，3台機車中，疑有車違規，導致3車撞成一團，台塑加油站2名員工聽見砰的一聲，衝出查看，見傷者疼得大叫，趕緊上前替倒地傷者們擋車，因當地車流眾多，2名員工搬來交通錐擋在車禍現場後方，一邊忙著安撫傷者，機警員工為免傷者二度傷害，還要他們不要急著爬起來，熱心的男員工則忙著確認機車有無漏油，避免引發火警波及傷者與加油站。

救護車到達後，加油站員工也指引救護車停在加油站前，還貼心地提醒救護員停在加油站口，避免影響動線；當救護員為傷者檢傷後，陸續上車時，熱心員工也幫忙將患者抬上擔架、送上車，全程守護傷者，在傷者送醫、警方採證後，甚至幫忙抬起倒地的機車。

一旁路人見到這暖心的全程，離去時不忘給一男一女熱心的加油工按個讚，兩名員工則謙稱，這是誰都會做的事，不敢居功的低調態度，更讓路人直呼揪感心ㄟ。

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