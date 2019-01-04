趕倒數停路邊急導航 這堆Kitty讓賣菜郎警局跨年

2019-01-04 13:05

〔記者許國楨／台中報導〕桃園市李姓男子與友人相約跨年夜台中開趴，當晚開著BMW自小客南下台中後卻迷途，他唯恐趕不上倒數，急將車子違停路旁設定導航，還邊抽K菸緩和緊張情緒，結果此舉反引起巡邏警方注意盤查，連同車內一堆HELLO KITTY包裝的毒果汁包曝光，這下也不用急著赴約，直接進警局跨年。

台中市警局保安大隊第二中隊副中隊長林晏霆，跨年夜當晚帶班巡經北屯區經貿路，發現一輛大五系列的BMW自小客違停路旁，且車內駕駛座還有人影晃動旁，直覺可疑盤查時，一搖下車窗陣陣濃臭的K他命味道隨即竄出，警方要求30歲的李姓駕駛下車受檢，他雖故作鎮定，仍無法掩飾緊張神情。

警方詢問李男是否抽K菸時，他堅持抽正常的香菸且真的沒有帶任何違禁品，但警方盤查李男隨身包包時，卻發現包裝卡娃伊的HELLO KITTY果汁包12包（重132.43公克），經當場以毒品試劑檢驗呈安非他命陽性反應，李男才啞口無言坦承吸毒被帶回偵辦。

住桃園中壢的李男警訊中供稱，自己是賣菜的，因平時工作壓力大，想說趁著跨年夜南下台中與友人相約開趴，日前才利用到KTV唱歌機會，向不知名藥頭以每包400元價格購買這些果汁包，準備跨年趴時與友人共享助興。

當晚他趨車南下台中後，因人生地不熟迷路，找不到開趴的摩鐵地點，唯恐錯過倒數才會急停路旁以手機設定導航，未料竟因此被警方盤查，連同毒果汁包一併曝光，得進警局跨年，警方則在訊後將全案依毒品罪嫌送辦。

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警方共查扣包裝卡娃伊的HELLO KITTY毒果汁包12包。（記者許國楨翻攝）

警方盤查BMW。（記者許國楨翻攝）

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