7所小學、幼兒園被偷 新營校園大盜落網

2019-01-04 12:06

〔記者楊金城／台南報導〕新營區有7所國小、幼兒園連續被人在深夜入侵偷竊，幸好只是門窗被破壞、零錢被偷，涉案的黃姓竊嫌連夜犯案後躲到旅館呼呼大睡，新營警分局發動警網搜索他騎乘的機車，5個小時內在旅館逮到黃男。

警方調查，35歲黃姓男子是名慣竊，有多項竊盜和毒品前科，去年7月才出獄，但無業，毒癮又犯，缺錢花用就重操舊業。

去年12月，黃嫌騎機車從白河區到新營行竊一所幼兒園，被監視器拍到他頭戴鴨舌帽、口罩和手套犯案，但警方查不出他身分，未料，他在108年1月1日深夜起連續在新營區6所國小、幼兒園破壞辦公室門窗入侵行竊，有幼兒園被偷2次，他還曾犯下1件民宅竊案，涉嫌偷取新台幣現金10萬元、人民幣、神明金牌12面、被害人身分證、提款卡等價值共約20萬元，被害民眾損失慘重。

由於黃男行竊校園時觸動保全系統，新營警分局啟動偵查，掌握黃男騎乘的機車車牌後，1月1日凌晨出動後鎮所、民治所和中山所警網在新營市區搜捕，到了上午9點多發現黃男在犯案後將機車停放在新營火車站附近一家旅館旁，順利逮到在旅館呼呼大睡的黃男，但身上只有200多元零錢。

黃男坦承犯下10件校園竊案和1件住宅竊案，有7所小學、幼兒園被偷，幸好損失不多，新營分局依加重竊盜罪將他移送法辦，建請檢方向地院提出預防性聲押，聲押黃嫌獲准。

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