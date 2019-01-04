28小時破銀行強盜案 新北警局長頒破案茶

2019-01-04 12:02

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋陽信銀行上月底遭搶334餘萬，案發地板橋警分局、新北市刑大、情資整合中心、鑑識中心、刑事局共組專案小組，透過新北科技防衛城，28小時多就逮獲搶銀行的主廚游甯鈞，起出剩餘的233萬7700元，新北市警察局長胡木源今天上午來到板橋分局頒發破案茶鼓勵，一併嘉勉破獲275公克毒品案的刑二小隊長王偉華與組員，期許轄境平安。

板橋陽信銀行上個月28日遭搶匪持玩具槍闖入櫃台、出納室小金庫，搶走334萬6000元，警方回溯案發前、後歹徒去向，掌握歹徒人臉特徵及居住合宜住宅，發現29歲搶匪疑為六福皇宮主廚，到飯店緝捕撲空，過濾監視器發現搶匪從蘆洲沿台65線，開著以贓款贖回的90萬賓士愛車返回住處，專案小組見游嫌現身，開車上前阻攔，游嫌開車欲衝撞幹員，幹員躲開連開4槍，偵防車剪車擋住游嫌座車，將他拖出上銬壓制到案。

游嫌辯稱原想將錢託給母、姊後，逃亡輕生，但逃亡前一天被逮，警方將游嫌送辦，檢方收押；警方事後也追出游嫌逃亡時，營造斷點時掉落巷內，被撿走的10萬元。

此外，板橋警分局偵查隊刑二小隊小隊長王偉華上月率隊在新北市追緝販毒藥頭，追逐100公尺逮獲軟腿藥頭，搜出264公克安非它命、10.6公克K他命。

新北市警察局長胡木源今天上午到板橋分局，慰勉偵破銀行強盜案及毒品案有功人員，他期勉同仁，過年安全工作即將到來，務必加強金融機構安全維護及防搶、防詐騙、掃毒等工作，讓民眾平安過新年。

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