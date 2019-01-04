BMW飆台灣大道闖紅燈 連撞2車6人傷還撞斷路燈

2019-01-04 12:04

〔記者許國楨／台中報導〕台中市台灣大道昨晚發生車禍，一輛BMW自小客高速行經路口時疑闖紅燈，連續碰撞兩輛自左轉車道迴轉的自小客，這一撞除3輛自小客嚴重毀損，BMW還撞斷路燈，導致燈桿橫在機車道一度造成交通堵塞，現場一片狼藉，所幸連同駕駛、乘客在內共6人僅受輕傷，算是不幸中的大幸。

這起車禍發生在昨晚9點多，44歲李姓男子駕駛BMW自小客，搭載兩名女性乘客沿台灣大道往市區方向行駛，途中行經安和路口時，先後撞上兩輛自對向台灣大道左轉道迴轉往市區方向，分由30歲曹姓及24歲歐姓男子駕駛的自小客右側車身及車尾，當時兩人車上也各自搭載一名女性乘客。

BMW此時又繼續往前衝，直到撞斷快慢車道安全島上的燈桿才停住，由於撞擊力道猛烈，3輛自小客的安全氣囊全數爆開，分在車頭、車身及車尾部位嚴重毀損，現場保桿等汽車零件散落一地，一片狼藉，令人怵目驚心。

由於這裡是大路口，即使已夜間9點多，經過的人車還是很多，被撞斷的路燈燈桿橫在機車慢車道，頓時造成交通堵塞，警方獲報趕往處理，曹男、歐男及4名女乘客共6人受傷，其中4名女性送醫，所幸均僅受輕傷。

警方表示，3名駕駛的酒測值均為零，初步調查係因BMW搶快闖紅燈釀禍，確實的車禍原因及相關肇責將進一步鑑定釐清。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/