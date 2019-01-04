惡劣！竊賊闖空門被撞見 竟捆綁母女檔扒光猥褻

2019-01-04 11:48

〔記者余衡／新北報導〕劫財劫色！黃姓婦人日前與女兒外出，住處遭2名宵小闖空門，母女檔返家撞見竊行，試圖抵抗卻遭綑綁猥褻，離去前竊賊還疑拍下不雅畫面要脅，母女倆遭控制行動近8小時，獲救時聲淚俱下「度過今生最驚恐一夜！」

家住新北市的黃姓婦人，本月2日晚間帶著李姓女兒一同外出，不料遭2名小偷潛入公寓住處，正在翻箱倒櫃時母女檔正好返家撞見喝斥，竊賊見狀隨手抄起廚房菜刀命令母女倆站到牆角，並將2人手腳以繩索反綁。

由於在屋內未發現值錢財物，竊賊遂要求母女檔交出身上共6000多元現金，見黃婦風韻猶存、女兒秀色可餐，竟扒光母女倆身上衣物強行猥褻，離去前還疑似拍攝不雅照，威脅若敢聲張就要上傳網路，直至3日凌晨1點多母女倆方掙脫報案。

警方獲報後立即前往採集相關跡證，同時調閱周邊監視器展開追查，目前查出2名竊賊疑似共乘1部機車前往，但由於門窗並無明顯破壞痕跡，懷疑竊賊可能事先勘查環境，持有鑰匙後尾隨其他住戶進入，全案不排除熟人所為，目前正全力追緝中。

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