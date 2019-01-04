菲姐對決前男友！打官司討回400萬生活保證金

2019-01-04 11:37

〔記者溫于德／台北報導〕「鍋具女王」菲姐與交往35年男友丁洋機分手後，數度上法庭興訟。台北地院近日針對一件女方向男方求償1700萬元生活保障基金案件，判男方應給付女方400萬元，全案仍可上訴。

菲姐指出，她與丁洋機原為男女朋友，當初丁為感謝她對其生活及事業付出的關心與協助，1996年8月初簽訂協議書，並特別設立基金專戶，提供她作為日後生活所需；但丁僅給付1999年與2000年兩期共1300萬元，後來2001年、2002年與2003年共三期1700萬元、卻未履行，提告請求。

審理期間，菲姐也曾親自到庭表示，協議書內確實記載「甲方（丁洋機）為感謝乙方（菲姊）長久以來對其生活以及事業上所付出的關心與協助，特設立基金專戶提供給乙方作為日後生活之需；而乙方也願意積極配合甲方日後事業之發展，共同為事業創造佳績，經雙方同意，茲將雙方協議約定辦法說明如后，並共同遵守履行之：一、生活保障基金甲方必須於銀行為乙方設立生活保障基金，並於五年內提供新台幣參仟萬元整供乙方做為日後生活之用，給付辦法如后...。」

但丁洋機透過書狀反駁，菲姊與他同居時早知他已婚，且女方另在案陳述時，皆表示與他長期同居生活，本就嚴重違反社會道德觀念，他因此才會同意無償給付女方生活保證基金，但依民法第72條規定、「法律行為，有背於公共秩序或善良風俗者，無效」，兩人所簽協議應無效等語。

法官詳查協議書後認為，丁男當年確實為了感謝菲姐協助，透過協議書承諾酬謝女方，在未有任何違反公序良俗情形下，依私法自治及契約自由原則，雙方應依受協議書居受並履行。

但依民法第144條第1項規定，債權人若超過15年才對債權人提告求償、已喪失權利，因此，2001年與2002年共1300萬元，均已罹於時效，丁洋機免賠；不過2003年尚在時效內，菲姐獲賠400萬元。

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