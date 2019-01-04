北檢：高志鵬發監囑託 今檢還給投檢處理

2019-01-04 11:43

〔記者錢利忠／台北報導〕前民進黨立委高志鵬被控於12年前與助理收賄關說案，台中高分院更二審前年11月依貪污治罪條例判高志鵬4年6月徒刑、褫奪公權4年，最高法院上週駁回上訴而定讞；當初起訴此案的南投地檢署，發函囑託台北地檢署執行科代為執行發監；北檢原傳喚高志鵬今早（4日）10點報到發監執行，但昨天下午卻收到高志鵬遞狀聲請延緩發監，且所留戶籍地卻是在屬於新北地檢署轄區的新北市三重區，今早北檢確認後，將檢還執行案件予南投地檢署；換句話說，就是要請投檢自行處理高志鵬的發監。

北檢今早11點多表示，高志鵬被判刑確定後即喪失立委資格，且高志鵬也已請辭立委，而高志鵬當初聲請在北檢發監執行，是以立法院辦公室通訊地址為依據，然而，高志鵬的戶籍地在新北市三重，已失去立委資格的高志鵬無法再以立院地址聲請由北檢發監，且高志鵬遞狀聲請延緩發監的地址也是在新北檢轄區的三重，高志鵬今早未依傳喚時間報到，北檢之後也將無法代投檢執行發監，將檢還案件予投檢。

此案歷審判決反覆，一審判刑5年半，二審認為國有土地讓售「非立委職權」為由改判無罪，更一審法官又採「實質影響力說」，改判7年6月；更二審因適用速審法「審理逾8年應減刑」的規定，減刑改判4年半，上週三（去年12月26日）終告確定。

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