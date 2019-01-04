大學肄業男詐欺 通緝2年到案判刑

2019-01-04 11:35

［記者楊政郡／台中報導］大學肄業廖男把經營服裝店的老闆娘騙得團團轉！騙盧姓女老闆花230萬買車轉售賺差價，車子卻被他拿去典當換現，又以盧女名義買機車代步，取得機車行老闆信任後，訂購141萬大型重型機車，還沒付錢車子也把重機典當換現，隨即逃逸無蹤，經通緝多年到案，廖男被依侵占、違造文書及詐欺等罪判8月徒刑。

判決書指出，廖男有詐欺、偽造文書前科，2013年間任職盧女所經營服飾公司，同年向盧女稱：有部福特廠牌自小客車，型號、款式均屬稀有，購買後轉售，可獲得價差利潤，同年11月盧女花了230萬元購入，將車交給廖男保管，委託他轉售，可是幾個月後不詳日期，就被廖男拿去典當換現，盧女再也找不到廖男，2015年農曆過年盧女輾轉得知車在當鋪，才以70萬元向當舖贖回。

廖男因處理自小客車轉售事宜，逃亡時身上還有盧女雙證件，2015年1月前某日，到某機車行持盧女證件，以7千元購入普通重型機車，誆稱要買給女友騎，並過戶到盧女名下，幾個月後盧女接到一堆燃料稅繳納通知單及交通違規罰單，才知上情。

而與機車行張老闆認識後不久，又上門看上一部大型重型機車，談妥總價141萬餘元，但過戶後車交給廖，廖卻沒有按時來繳車款，未支付分文，約2週後又拿到「全勝當舖」典當，機車行張老闆幾次催討車款無效，查知已遭典當且已流當，始知受騙。

該案通緝2年廖才到案，審理期間私下已賠償盧女與張老闆，台中地院依侵占、偽造文書、詐欺等罪合併判處8月徒刑。

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