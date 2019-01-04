南市府提告妨害名譽 教授出庭：願意跟市長談

2019-01-04 11:29

〔記者王捷／台南報導〕反南鐵東移全線自救聯合會長，也是台科大的教授陳致曉，因為投書媒體《台南恐將淪兩大建商集團禁臠》一文，台南市府認為是不實指控，以法人身分對陳致曉提起自訴妨害名譽，陳致曉的律師說，這也許是國內司法首遭市府對市民提告，至少他搜尋時沒有搜到，而今天上午9點半開準備庭，在開庭前，陳致曉號召分享過他投書文章的部分支持者，高舉「我批評政府，我自首」字條，但開庭後，陳致曉表示願意跟市長黃偉哲談。

陳致曉投書中，提出12項對市府的質疑，認為市長選舉時，候選人林義豐在與黃偉哲會面時，是合謀圖利的黑幕，市府也澄清發稿指稱，陳的投書汙衊台南市府的形象，而且部分刊登不實謠言媒體也公開道歉了，但陳在投書中仍繼續引用，市府對陳的言論中的7項，以刑法301條第二項加重毀謗罪提起自訴。

陳致曉的律師指出，市府以法人的身分對自然人、市民提告，也許是台灣司法首遭，而依據言論自由，加上市府是法人身分所做所為可受公評，忍受批評的肚量應該要更高，卻透過司法提告，可說是透過司法箝制言論自由，未來判決會對言論自由有很大的影響。

陳致曉則主張，市府對他投書的12項質疑中，只提告了7項，那是不是有5項說的是事實？

法官在雙方對證據能力沒有意見後，詢問陳致曉是否願意和解？陳致曉則說，他願意與黃偉哲談，而自訴人律師則表示，要再詢問市府意見。

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