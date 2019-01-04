精障男疑自己遭下瀉藥 竟狠心打死84歲老母

2019-01-04 11:55

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市東港路患有思覺失調症的古姓男子，因認為84歲陳姓老母妨害他念經，還懷疑母親包韭菜水餃後下瀉藥給他吃，竟在自家臥室內，動手打死老母親，全案因古男請來葬儀社處理老母遺體而曝光，全案檢方偵結，依家庭暴力罪之殺害尊親屬罪嫌，起訴古男。

起訴書指出，宜蘭市患有思覺失調的56歲古姓男子，平常靠著自己每個月4872元的中低身障生活補助，及母親每個月的3697元老人津貼、12000元勞保退休金維生，生活的一切均由母親打理。

但古男於去年9月8日下午，因認為母親撕毀他的文件，還妨害他誦經，甚至還包味道難聞的韭菜水餃給他吃，裡頭疑似加了瀉藥，竟在母親房內，出手痛毆老母頭部，並以徒手及上半身身軀壓制老母胸部，打到老母嘔吐後才停手，但已將人活活給打死。

古男犯案後，隨即離開房間，事隔3天，他回到房內，發現老母倒臥床上，全身發黑，已經明顯死亡，遂請來葬儀社處理。葬儀社到場後，因古男無死亡證明，還發現古母頭部與臉部有明顯外傷，遂報警處理。

於偵查中，古男坦承確實有毆打老母，但他辯稱，因為母親趁他在超度靈魂時，撕毀他的文件，且還對他下毒，讓他吃瀉藥，並打算把他送往精神病院還要讓他爸爸把他的牙齒拔掉、舌頭割掉，他才因此出手毆打，但不知道母親會因此死亡。

古男還說，他發現母親倒臥床上，全身發黑時，還有誦經8小時，才電請葬儀社辦理喪事，他因害怕母親把他送往精神病院，才會在毆打完母親後，未將人送醫。

古男弟弟於偵查中指出，古男患有精神疾病，曾有持凶器攻擊老母親至受傷的紀錄，他基於母恩始終未提起告訴，他最後一次看到母親，是在去年9月1日，平日很少與哥哥、母親往來。

根據檢警調查，古男老母是因被毆打後，因胸部遭壓制，導致呼吸困難，中樞神經休克而死亡，胸部還有血胸、槤枷式骨折等情況；檢方認為，古男所為，涉及家庭暴力罪之殺害尊親屬罪嫌，依法起訴。

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