追緝越南脫團客 移民署祭出每件4000元檢舉獎金

2019-01-04 10:17

〔記者劉慶侯／台北報導〕針對月前發生的大批越南觀光客集體脫逃事件，至今仍有113人下落不明，移民署為加強查緝速度和力道，今日發佈檢舉懸賞令，若民眾掌握越南脫團客的相關消息，可逕向移民署檢舉，每件最高核予檢舉獎金新台幣4千元。

移民署長邱豐光表示，已證實此次大規模脫逃事件的越南籍犯嫌，是一起有組織、有預謀、有計畫性的犯罪，移民署將上窮碧落下黃泉的「一個也不落下去查察逮捕」。

邱豐光指出，移民署與警政署已合作擴大追查力度與能量，因此，非法雇主將面對15萬至75萬元的高額罰款，意圖在台打工的越南脫團客將面臨層層轉介、層層剝削，更陷為不利的境地。移民署也特別呼籲脫團旅客儘速自行投案，儘早返家。

移民署長邱豐光上任後，內政部長徐國勇首要指定的工作項目，即是偵辦去年底發生的「觀宏專案」脫逃越南旅客案。邱豐光翌日即南下成立專案中心，並積極與警政署作出緊密的橫向聯繫。

邱豐光為加強查緝速度，經向內政部部長徐國勇報告後，核准可針對本次觀宏專案脫團越南旅客提供檢舉獎金，以鼓勵民眾踴躍提供線索。

移民署及警政署跨機關成立專案工作全力追查外，亦柔性呼籲越南脫團客主動投案，同時也希望認識旅客的親友能告知，並協助投案。

根據移民署資料統計，截至4日早上8時止，越南犯嫌已查獲計35人，尚有113人未到案。至於移民署即日成立的檢舉獎金，是依據「舉發違反入出國及移民法事件獎勵辦法」核定，給予每件最高4千元獎勵金。

移民署檢舉專線電話：北區事務大隊02-29611356、中區事務大隊04-24725102、南區事務大隊0988-955971、國境事務大隊0933-090291，提供協助或報案使用。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/