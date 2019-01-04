高志鵬聲請暫緩執行 投檢：須確定高未報到北檢才會函文投檢決定

2019-01-04 09:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕民進黨立委高志鵬涉貪案，原訂今天向北檢報到執行，但他昨向北檢具狀聲請暫緩執行，北檢指要轉知投檢決定准駁，南投地檢署今（4）日上午表示，要等高志鵬確定未向北檢報到，北檢才會函文給南投地檢署，投檢屆時再依法審酌。

立委高志鵬被控在2007年間向國有財產局副局長請託、關說，從中收取50萬元，被判刑4年6個月定讞，南投地檢署囑託台北地檢署代執行發監事宜，北檢傳喚他今天上午10點報到。惟高志鵬昨下午聲請暫緩執行，因為他要提非常上訴，還有工作交接事宜，盼延緩執行時間。

北檢昨晚表示，北檢是接受南投地檢署囑託執行，因此高志鵬聲請暫緩執行，是否核准，應由南投地檢署決定，若南投地檢署駁回，高志鵬又不到案，將依法進行拘提等程序。

大家上午都在關心南投地檢署是否收到北檢函文，南投地檢署表示，北檢必須等到上午10點確定高志鵬沒有報到，才會函詢南投地檢署，而今天公文會不會到還不確定。但是只要收到，該署就會依法審酌。

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