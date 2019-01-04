傷心妻報警抓吸安夫 丈夫知道後這樣回妻子⋯

2019-01-04 09:32

〔記者黃良傑／高雄報導〕另一半吸毒，您會怎辦？高市這位正義妻蔡女選擇不隱忍，大義滅親報警處理，撞見枕邊人丈夫郭男吸毒，報警搜出萬惡淵源毒品，在住處內查獲含安非他命殘渣之玻璃球吸食器2組，妻含淚目送新興警方將丈夫帶走勒戒，依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。

新興分局執行安居緝毒專案，針對轄內社區大樓建立強大的「友善通報網」，絕大多數是鄰居、委員會通報，但這次直接接到毒蟲的妻子求助電話，警方今表示，中山所昨接獲蔡姓女子（24歲）報案，指其郭姓丈夫（23歲、查無刑案紀錄）疑似於家中吸食毒品，希望員警到場協助查處，在住處內發現含安非他命殘渣之玻璃球吸食器2組。

蔡女表示，不捨丈夫吸毒成癮，希望可以藉由警方協助，成功戒掉染毒惡習，當警方趕抵現場後，蔡女主動替警方開門，並帶同警方進入家中，員警進屋後，果真在客廳的垃圾桶發現安非他命吸食器2組，吸食器內更殘留著未燃燒殆盡的毒品殘渣，郭男見狀也只好坦承稍早吸食所留。

郭男被警方帶回偵辦後，蔡女卻一直緊緊握著丈夫的手，甚至內疚地不斷詢問丈夫：「你會恨我嗎？」郭男見妻子因自己行為傷心，相當懊惱，他向妻子保證會痛定思痛，戒掉染毒惡習，也知道愛妻全是為他好，回她「沒有怨懟」，也希望妻能給他一個改過的機會，令人聞之動容，在場員警也不禁感到惋惜，告誡郭男「一旦沾毒，就算幸福一世也會毀於一時」。

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