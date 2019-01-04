我只是個貨車司機！「即刻救援」讓警方120分鐘偵破搶案

2019-01-04 00:45

〔記者顏宏駿／彰化報導〕別小看自己的職業！韓國電影「我只是一個計程車司機」描寫1名計程車司機，讓光州事件的消息傳播出去，進而改變南韓的民主進程！同樣沒有看輕自己職業也發生在台灣2名貨車司機身上，他們在卸貨等待時，目睹搶案在眼前發生，2人丟下身上的工作，展開「即刻救援」，不僅讓被搶的婦人免於受進一步的傷害，更幫助警方逮住匪徒，讓彰化縣溪湖警分局120分鐘就偵破此案。

「戴安全帽開車？頭殼歹去！」吳姓和紀姓兩位貨車司機3日上午開大貨車到彰化縣埔心鄉的「大潤發」量販店準備卸貨，見停車場有2人戴著全罩式安全帽閒晃，令他們起疑，後來2名「安全帽男」坐上一輛白色豐田yaris，正在疑惑間，該車傳來一名婦人淒厲哀號「不會殺我，你要皮包，我都給你」。

吳男、紀男見剛剛的安全帽男竟是搶匪，雙雙下車，驅前靠近該小客車，見車內有人拿西瓜刀抵住女駕駛搶劫，紀男一把將後座的搶匪拉出來，婦人的左手因抵抗受傷。

原來搶嫌分別為劉孟輝（48歲）和洪瑞呈（46歲），2人因為沒錢買毒品，到大賣場隨機行搶，見葉女獨自一人開車進場，待她停車，一前一後進入葉女的車後座和副駕駛座，還亮出西瓜刀，葉女幾度掙札，左手被劃了多刀，她嚇得把身上的皮包交出，此時遇上見義勇為送貨司機「即刻救援」，紀、吳一擁而上先制伏劉男，但洪男趁隙逃逸。

先落網的劉男供稱逃逸的同夥綽號叫「阿呈」，只知他住鹿港，其它一概不知，警方調出劉男的紀錄，立即鎖定洪男，並立即派人到其鹿港家中逮人，洪男見警方到來，拔腿狂奔，最後仍被警方逮捕。

全案能迅速破案要歸功於機警的2名司機送貨員，2人受訪時堅持不願曝光，他們說，「我們只是送貨司機，沒什麼大不了，光天化日之下看到有人搶劫婦人，你一定都會很憤慨吧！」

而被搶的葉女，被嚇到幾乎腳軟，她到員生醫院就醫時，思思念念都是這兩名送貨員的安危，當她重返現場向警方說明案情時，兩名送貨員已經離開現場，她向警方說「一定會當面謝謝這兩名見義勇為的大恩人」。

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