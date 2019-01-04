獨家》進口軸承藏10公斤K他命 消防隊支援2小時「破獲」

2019-01-04 00:25

〔記者姚介修／桃園機場報導〕桃園機場海關過濾艙單，昨（3）日下午約4點30分發現一批可疑的車床軸承，由於都是不銹鋼材質，海關特別請來桃園機場消防隊協助破壞，經過近兩小時電鋸破壞剪的「摧殘」，終於切斷軸承，並在裏面起出10包以紙盒泡棉塑料袋包覆的粉狀物體，經拉曼儀初步初步測試為K他命反應，剩下3支，海關及調查局帶往機場外的工廠進行破壞，調查局將追緝後續源頭貨主。

據瞭解，該批還未申報的車床軸承的4支不銹鋼管，每支長度約120公分，直徑約20公分，貨主利用密封不銹鋼軸承封死，就是為了躲避緝毒犬的檢查，如果其他3支軸承也是藏匿一樣的數量，這次查獲的K他命將超過40公斤。

不過，有趣的是海關緝毒犬隊的「人比狗有用」，利用過濾攔阻這批藏毒軸承，海關查獲依海關緝私條例，通知調查局後續偵辦，由於消防隊的需要交接班，海關與調查局將剩下的三支軸承送往其他地方進行破壞，正確的走私毒品數量及是否其他也是藏匿K他命毒品，將等到完全破壞取出後才會確認。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/