誰撒了滿路小碎石！台78線古坑段 8車慘追撞

2019-01-03 21:10

〔記者黃淑莉／雲林報導〕台78線東西向快速道路古坑段，今天下午5點半左右連續發生2起交通事故，疑因路面都是小碎石，8部自小客車打滑、剎車不及追撞，幸只一受傷輕，事故原因由斗南警方釐清中。

斗南分局下午5點半左右接獲報案，台78線40公里古坑段東往西向道有5部車輛追撞，沒多久又有人報案同一路段又有3部車追撞。

員警到場處理，發現事故路段路面滿地小碎石，而且長達近百公尺，立即封閉路段，避免再有意外發生，車主張先生指出，他從台北到南部辦事，從國道3號古坑系統交流道接台78線要走國道一號要回台北，看到路面都是小碎石，剎車已來不及且車輪打滑，接著又有2部車子追撞上來。

劉姓車主心有餘悸地說，他下班從斗六交流道上國道3號轉台78線要回大埤，行經事故路段，發現前方賓士車緊急剎車，他急踩剎車，把方向盤往右急轉，還是來不及擦撞上賓士車右後保險桿，才下車查看，又看到一部自小客車剎車不及，往他方戶向衝過來，他趕緊跑開，否則不堪設想，而那部自小客車撞上他的車後，又撞上路肩護欄停住。

全案目前有斗南分局員警處理中，並將調閱路口監視器，也呼籲事故發生時間前有經過這個路段的車主提供行車記錄器，找到掉落小碎石的車輛，協助釐清肇事原因。

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