靠一顆瘤耍詐！他一天「賺」3、4萬

2019-01-03 21:52

〔記者王捷／台南報導〕薛姓男子靠著脖子上一顆約10公分大的瘤，一天就騙進3、4萬元，等同於普通上班族的月薪。

59歲的薛男有多項竊盜、詐欺前科，近半年來因為長了骨刺沒辦法工作，最後把歪腦筋動到自己脖子的腫瘤上，他在高雄、台南地區隨機按門鈴，找獨居長者下手，露出腫瘤騙取同情，聲稱是被害人兒女的同學或朋友，去年12月才在高雄落網。

在高雄被逮後，薛男轉戰台南，用相同手法犯案。警方接獲報案展開調查，但薛男都是坐火車到台南，然後步行犯案，警方到一間彩券行調監視器畫面時，彩券行老闆把薛男樣貌記起來，沒想到3日薛男再次來台南，經過彩券行後，眼尖的業者立刻轉報里長通知警方。

警方抵達現場將薛男帶回警所訊問，懷疑他在台南犯下5、6案，薛男照樣拉起領口露出腫瘤，向警方討拍，聲稱因為生病沒辦法工作才犯案。

警方原本還想幫他媒合慈善團體，細問後才發現，這顆腫瘤根本不算惡性腫瘤，只是拿來騙錢專用，薛男自稱的疾病，其實是糖尿病、甲狀腺亢進還有骨刺，全案將往詐欺罪嫌偵辦。

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