破壞兌幣機偷2萬元 到案穿同套衣服成鐵證

2019-01-03 21:21

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣新園鄉五房村的夾娃娃店內兌幣機近來屢遭破壞，還陸續被竊走近2萬元的硬幣，機台主不堪其擾報警，警方受理後調閱監視器調查，鎖定轄內治安顧慮人口陳男通知到案，訊後依法送辦。

東港分局興龍派出所警員蔡偉志日前接獲民眾報案，表示其經營於新園鄉五房村的夾娃娃店內兌幣機屢遭破壞，並竊取兌幣機內財物，令他不堪其擾。

警方調閱多處監視器後，發現犯嫌特徵為1名短髮、著黑色外套（綠色內襯及衣袖有綠色邊條）的男子，他利用油壓剪及鐵絲破壞兌幣機並竊取兌幣機內財物，經深入追查，依身形與作案手法及習性，鎖定轄內有多項前科的34歲陳姓男子，並通知其到案。

陳嫌疑似可以更換的衣服不多，到案當天竟穿著和行竊時所穿的同套衣服，經警提供監視器畫面時，陳嫌百口莫辯只好坦承犯行，並將不法所得10元硬幣共計2230元交由警方查扣。

陳嫌供稱，是因工作難尋，無正常收入溫飽三餐，才會動念偷竊，其餘贓款則已花光。警方訊後依竊盜罪依法送辦。

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