檳榔西施遭熊抱怒PO畫面 網友警告「你那家不只1個變態」

2019-01-03 20:58

［記者陳恩惠／台北報導］台北市士林區環河北路某家檳榔店，去年12月31日跨年夜的晚間10時50分，有名騎著腳踏車的男子先到店內買飲料，離開後又藉故返回購物，第三度返回店內，假裝肚痛向檳榔西施要求借廁所，卻又偽稱廁所內沒有衛生紙，趁西施拿衛生紙進入時熊抱騷擾，受害西施的同事氣得PO網公布監視器畫面，並陪同到派出所報案，台北市士林警分局社子派出所受理後，目前已積極調閱監視器，清查男子的身分。

北市黃姓女子今天傍晚在臉書社團「我是社子人」中PO文表示「麻煩有在社子看到此人，女生小心一點，本店的女生糟（遭）此人亂來，女生半夜走記得找男生陪，照片地點在環河北三段」文出，引起社團成員注意並詢問。

有成員詢問「能不能把被亂來的情況詳細描述一下」黃女熱心回應，這名騎著腳踏車、穿長袖、短褲、球鞋的男子，當晚騎著車不斷地在附近徘徊，然後假借著買東西的名義，來來回回，她說：「然後騙店裡的女生說要借廁所而已，還一直在附近排徊，進店裡之後，藉沒衛生紙女生進去之後被強行抱抱」、「疑似住在附近」。

許多網友除了叮囑「要注意小心安全」、「恐怖」、「好噁心」、「爛咖」外，另有名許姓網友則說「你那家檳榔攤，那裡至少有兩個以上變態」，讓黃女立刻回應「怎麼說」然後許姓網友則說「私下談」讓成員們不得不提醒，最近小心一點，小心被騷擾，警方也正全力追緝中。

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