偷投幣式卡拉OK零錢 「時尚」毒蟲因一雙潮鞋GG了

2019-01-03 22:36

〔記者王捷／台南報導〕許姓男子喜歡打扮，沒工作又染上毒癮，去年買了一輛機車，但沒有錢付車貸，動起歪腦筋偷投幣式卡拉OK的零錢，但也因為穿了一雙潮鞋行竊太顯眼，台南警方很快循線鎖定他，向檢方申請今年第一張搜索票，到許男租屋處時，還發現另外兩名友人，起獲一小包安毒，全案依毒品、竊盜罪嫌移送法辦。

41歲許男有竊盜、毒品前科，警方調查發現，許男疑似靠打臨工、轉賣毒品維生，收入不穩定，卻喜歡打扮、注重外表，開銷相當大，去年貸款5萬多元買了一輛新機車，卻付不出一個月一萬多的車貸。

去年12月，許男跟友人潛入一家鐵皮屋投幣式卡拉OK店，破壞零錢箱偷走所有錢，店家翌日發現損失了一萬多元，向警方報案，警方調閱監視器畫面發現，許男打扮入時，尤其一雙2000多元的潮鞋非常顯眼。連日訪查得知許男住的地方，今年初向檢方申請搜索票獲准，3日一早到許男家逮人。

當時許男與朋友正在租屋處睡覺，見到警方還滿臉迷濛，自稱竊得的零錢全數花完，還說無力償還車貸，最後只好把機車還給車行。警方在現場找到一包毒品以及犯案穿的潮鞋，訊後全案往竊盜、毒品罪嫌偵辦。

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