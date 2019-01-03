改革警勤業務制度 警政署長下新竹聽警意

2019-01-03 22:16

〔記者王駿杰／新竹報導〕警政署長陳家欽為了解第一線員警執法意見並慰勉其辛勞，今天訪視新竹市警一分局北門派出所，2個半小時的座談會，基層員警一一提問、建議，更邀請陳家欽一起歡樂自拍，留下一次溫暖的互動回憶。

座談會中，北門所的員警提問多元，如以「科技執法、保障執勤安全」的目標，建議修改交通執法獎懲作業規定，並檢視現場攔查與逕行舉發配分的衡平性。

另外，也有員警認為，業務去紙化除了其他縣市所提的廢除防情手冊外，公物車輛調派使用登記簿也可以納入這次的勤業務改革項目之中，尤其科技發達，有效地數據管理下，其實可以放心廢除調派使用登記簿，陳家欽也回應將攜回研議。

也有員警向陳家欽建請向中央爭取修法，放寬「繁重加給」只能針對直轄市員警適用的規定、社維法辦理時限過短且通知到案強制力不足修訂，提升員警辦案能量有效降低街頭違序滋擾，由內外勤共同討論訂定專案業務評比方式及設計等議題，陳家欽也一一傾聽並初步回應，獲得員警滿滿掌聲。

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