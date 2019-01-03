2通緝犯偷車立刻送去「刣肉」 虎尾警8小時尋獲逮人

2019-01-03 20:46

〔記者廖淑玲／雲林報導〕年關將近，車子一被偷，就立刻被送去解體工廠「刣肉」，已經卸下1個車輪，虎尾警8小時內從虎尾追到雲林縣東勢鄉，逮到2名通緝犯，保住車主的愛車，讓被害人大為感謝。

王姓男子涉及毒品案遭通緝，夥同因竊盜案遭通緝的張姓男子，今天上午8點多在虎尾工專路偷了陳姓被害人的愛車。被害人發現後報警處理，警方調閱路口監視器畫面比對，中午在東勢鄉發現車子蹤影，立即以車追人。

虎尾派出所員警鍥而不捨，除了比對涉嫌偷車嫌犯影像，持續追緝贓車，下午4點在東勢鄉嘉芳南路一家疑似汽車解體工廠查獲贓車，當場逮捕偷車的王男及張男，一查2人竟然都是通緝犯，另在王男身上起出安非他命1包0.87公克。

虎尾警方將2名通緝犯解送歸案，依竊盜現行犯及違反毒品防制條例移送。陳姓車主得知愛車被偷沒多久，就已被送解體工廠卸下一個車輪，而警方8小時內就尋獲，讓他太為感謝，也痛斥竊賊實在太囂張。

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