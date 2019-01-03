來挖寶！ 新北分署拍賣8日寶馬名車、精品

〔記者陳慰慈／新北報導〕法務部行政執行署新北分署與新北地檢署下週二（8日）舉辦「一二三聯合拍賣日」，拍賣ROLEX、CARTIER等名錶及精品，而拍賣品中，又以2014年4月出廠的BMW X6名車最受矚目，已是第二次拍賣，底價減價，當天上午9點起在新北分署地下4樓停車場開放參觀，歡迎有興趣民眾到場搶拍。
新北分署指出，拍賣物品包括寶馬名車、ROLEX手錶、CARTIER手錶、手環及耳環、CHANEL耳環、項鍊、手鍊、皮包、零錢包、女鞋及胸針、HERMES耳環、皮包、絲巾、女鞋、Louis Vuitton吊飾、皮包、女鞋、Dior珍珠耳環、Gucci皮包、拖鞋、BOTTEGA VENETA女鞋等精品。
當天上午10點在新北分署12樓拍賣室，新北地檢署拍賣1部刑事案件偵查中扣押的BMW X6，排氣量3000C.C.、6汽缸，2014年4月出廠；新北分署則拍賣1部日產2002年、排氣量2000C.C.車輛。
詳情可上網查詢，網址如下：
新北地檢署：http://auction.moj.gov.tw/lp.asp?ctNode=43358&CtUnit=17649&BaseDSD=5&mp=8002
新北分署：
動產：
https://www.tpkonsale.moj.gov.tw/sale/Chattel/Index?EXEC_DEPT_ID=PCY001
不動產：
https://www.tpkonsale.moj.gov.tw/sale/Estate/Index?EXEC_DEPT_ID=PCY001
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