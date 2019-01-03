狠父暗夜毒打 15歲女兒哭斷腸：這個家不溫暖

2019-01-03 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕台北市1名15歲少女昨（2）日晚間在自家陽台遭爸爸毒打，巨大聲響驚動整條街，少女哭喊「我討厭這個家」引來鄰居隔空制止她父親繼續施暴，不料男子卻嗆聲「靠北啊幹X娘」，影片曝光，引來不少網友聲稱打算欲「擇期登門拜訪」。

這影片被轉貼至臉書社團「爆料公社」，畫面中有名少女在公寓樓上的民宅陽台發出慘叫聲，只見一中年人揮手猛打，女孩聲嘶力竭地哭喊「我不想回來你知道嗎？我不要！」該名中年人立刻又往她頭猛灌2拳，還問她「現在是在兇什麼」，女孩大喊「這輩子最恨的就是你，我討厭這個家，你不懂你給哥哥跟我有多大的傷害，這個家不溫暖」，父親聽完立刻又出手猛甩她巴掌。

拍攝影片的民眾當時意會到這是1起嚴重的家庭暴力案件，因此拿出手機錄影蒐證，看見該名父親又要出手打人，急忙出聲制止「你不能再打她了啦」，該名父親立刻怒吼「你咧靠北」，樓下的民眾回嗆要男子下樓，男子則回應三字經，接著就轉身進去屋內，繼續毒打女兒。

PO文民眾表示，少女最後哭喊大叫救命逃下來，渾身發抖躲到對街1樓，她說她爸常打她，還會打她阿嬤，但阿嬤叫少女不要對外張揚，不過，父親先前就已將越南籍妻子打跑，此事發生後已報警處理，影片也交由警方作為證物，民眾表示「小孩無法選擇父母是誰，不代表她就要接受這些暴力，這種人應該受到譴責」。

網友們看完影片後感到十分火大，相約按照爆料者提供的地址前往探視他父親，也有網友留言指出「打啥洨出來面對」、「打一打女兒跟網友跑掉又要靠北靠母？」、「背後藏了多少的害怕與陰影」、「有些大人真的不適合被尊重！爛人」、「只有無三小路用的人渣，才會對家人動手」、「看了好生氣又很難過！怎麼會這樣對自己的小孩」。

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