跨年夜混酒喝太high 男酒駕趕攤失控撞10車

2019-01-03 18:43

〔記者余衡／新北報導〕37歲賴姓男子跨年夜續攤混飲多種酒類，不勝酒力的他酒駕返家途中，在新北市板橋四川路上失控衝撞路旁10輛汽機車，雖未造成人員傷亡但賴男事後一度否認駕車，警方沿途回溯調閱監視器並在車內採得跡證指紋，終讓賴男百口莫辯。

警方調查，賴男31日當晚開車到板城路找朋友喝啤酒，隨後又到土城青雲路續攤喝了高粱及啤酒，凌晨1點多他堅持自己開車，準備再到板橋續攤，途中行經板橋四川路二段245巷時，疑因不勝酒力偏向衝撞路旁汽機車，現場滿地殘骸支離破碎，共波及3部汽車7部機車，所幸時值深夜並未造成人員傷亡。

賴男肇事後呆站路旁，員警到場時他一度否認開車，聲稱不知道自己為何在場，講話顛三倒四令警方高度懷疑，一路往回調閱影像果然發現他在青雲路上車畫面，後續又在駕駛座採得賴男指紋，賴男見狀終坦承開車，因酒測值達0.72毫克，全案訊後依公共危險罪移送法辦，並需賠償所有修復費用。

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