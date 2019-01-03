太混怕被發現 檢事官竟用「小畫家」畫檢察官職章造假

2019-01-03 19:48

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北地檢署一名檢察事務官處理檢察官交辦案件，因積案甚多，為避免被研考科稽核催辦，不實登載「完成交辦」，另還偽製檢察官職章，貼在進行單上，以示檢察官交辦傳喚告訴人與被告出庭，因職章大小不一被察覺有異，檢事官坦承犯行，新北地檢署今依涉犯偽造文書等罪將檢事官緩起訴，案發後該名檢事官也已離職。

起訴指出，前年1月至11月間，該名檢事官因怠於工作、積案甚多，擔心被發現交辦案件有延遲進行情況，在電腦不實登錄檢察官交辦日期及辦畢日期，使研考科誤以為案件已進行，因此未加以管考追蹤，影響新北檢案件稽核正確性並造成案件不當延遲，另為避免檢察官發現，檢事官還在住處利用小畫家繪製檢察官圓戳日期職章，再複製到檢察官辦案進行單，以示檢察官交辦傳喚告訴人與被告出庭，三名檢察官發現交辦檢事官案件均有延遲情形，取回卷宗詳閱才得知。

開庭時，檢事官自白犯行，檢方考量其無前科，犯後態度良好有悔悟之心，認為經此偵查程序應有所警惕，予以緩起訴處分，條件是得上繳國庫10萬元。

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