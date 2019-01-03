觀宏脫團越客再抓2人！ 她投靠嫁來台阿姨被逮

2019-01-03 18:48

〔記者黃良傑／高雄報導〕移民署偵辦越南觀光團脫逃案，今晚（3日）公布最新追捕人數，目前已到案30人，仍有118人在逃，今天單日再抓回籠2人。

高雄警方與移民署組成專案小組，鼓山分局今天也押送一名觀宏專案脫團的越南旅客22歲NGUYEN THI HUYNH NI，她供出以1000美元代價，向當地旅行社用依親名義來台旅遊，但脫團投靠嫁來台的阿姨，抓回籠時並未查獲非法打工情事。

鼓山分局說，所長陳武郎2日下午帶班巡邏，在鼓山二路發現一名貌似東南亞籍的女子，她看到警方巡邏經過，神情緊張轉身離去，盤查以手提電腦查詢女子年籍資料，發現她是逃逸外籍人士，進一步查證，證實是「觀宏專案」脫逃團員之一，立即帶回偵辦。

這名22歲越南女子NGUYEN THI HUYNH NI供稱，花了1000美元，向越南當地旅行社用依親名義來台旅遊，去年12月23日從台南入境後，下榻在高雄市三民區的旅館，旅行社告知可以打電話給在台親友，隨同回台灣親友住處，她來台當天就離開飯店，隨親友返家，不料自己來台觀光，竟成「觀宏專案」脫逃旅客之一。

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