苗縣去年檢舉交通違規 高達25719件

2019-01-03 19:05

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕全台許多地區都有交通檢舉達人出沒，苗栗縣警察局交通隊統計，去年整年度苗縣因交通違規被檢舉告發者達25719件，數量驚人。其中又以違規停車、變換車道未打方向燈、闖紅燈最多。

苗栗縣警察局交通隊表示，以往苗栗縣頭份、竹南與苗栗市等地，都有檢舉達人出沒，發現有人違規便向警方檢舉，但目前苗栗縣較少單一或特定檢舉達人瘋狂檢舉案例。

至於檢舉器材，苗栗縣警察局交通隊分析主要已車紀錄器為主，檢舉違規照片數量反而不如行車紀錄器，推估應該是有民眾行經違停路段或是行車時發現有人違規，行車紀錄器錄下後便向警方檢舉。

因苗栗縣警察局統計單一違規項目僅至去年11月底，其中駕駛人違規停車達8438件，依汽、機不同可分別開罰900、600元罰鍰。變換車道未打方向燈件數共有2543件，可處600至1800元罰鍰；而闖紅燈檢舉次數排名第三，共有1554件。違停高居第一主要與人口稠密市區停車空間不足民眾仍於劃設不可臨停、停車標線停車之故。

由於目前行車紀錄器普及，可說是汽車基本配備，許多機車也能加裝支架安裝行車紀錄器，要錄下違停車情形相當容易，呼籲用路人還是要遵守交通規則，以免荷包失血。

另外，實名檢舉已經從元旦實施，未來是否會影響檢舉次數，苗栗縣警察局交通隊則說，因程序作業，目前尚未受理開罰，尚無法評估影響層面。

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