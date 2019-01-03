警連開3槍 酒駕衝撞下車竟嗆：有需要開槍嗎？

2019-01-03 18:10

〔記者洪臣宏／高雄報導〕52歲劉姓男子昨天深夜10時50分駕車行經鳥松區環湖、文前路口，看到攔檢警網立即迴轉逃逸，衝撞攔檢警車，員警朝該車右前輪射擊3發擊破輪胎，迫他停車，渾身酒氣的他下車嗆警：「抓酒駕，有需要開槍嗎？」拒絕酒測，經抽血檢測酒測值達0.82mg/L。

仁武警分局執行交通稽查勤務，劉姓男子（酒駕、家暴前科）駕車行經鳥松區松藝路往市區方向，看到攔截點立即調頭離去，警方驅車3度攔截他拒不受檢，倒退時衝撞到警車，員警開槍制止，事件中無人傷亡。

劉男滿身酒氣，他沒好氣地說：「抓酒駕，有需要開槍嗎？」堅拒酒測，警方依妨害公務現行犯將他逮捕，並將帶到高雄長庚醫院抽血檢測。

警方調查，劉男為電梯維修工人，這是第4度酒駕被抓，他向警方表示，2016年間也因酒駕被判刑5個月，罰鍰15萬元，到現在都還在分期繳罰款，因此看到警車才會心虛逃逸，但沒有刻意衝撞警車。警方今天訊後依妨害公務、公共危險罪嫌將他送辦。

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