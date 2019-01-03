幫取證件被警抓大哥先落跑... 小弟不爽「沒義氣」全招了

2019-01-03 17:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕盜亦「無」道！台中市竊盜前科累累的賴姓與吳姓慣竊，一起偷取機車代步，吳男並尊稱賴男是「大哥」，兩人想再騎贓車時，卻見警方找到贓車，賴男擔心放在贓車內的證件與外套，會暴露自己的身分，遂慫恿「小弟」吳男瞎掰故事，伺機幫他取回證件與外套，吳男卻被員警當場識破逮捕，賴男立即拋下「小弟」，腳底抹油溜之大吉，吳男見「大哥」如此沒有義氣，不但全盤供出案情，還宣稱是賴男教唆他行竊，警方先將吳男依竊盜罪法辦，持續追捕逃逸的賴男。

中市警局三分局東區分駐所調查，一位機車車主於上月25日報案說，忘記拔機車鑰匙，機車被人偷走，警方調閱監視器，發現是兩名年輕男人偷車，但尚未釐清身分，事隔1天，26日晚間，失主再度通報說，在東區的轉運站旁發現失車，此時，賴男與吳男也要取車，卻見失主與員警已找到機車。

吳男現年22歲，雖比21歲的賴男年長1歲，但賴男比較機靈聰明，吳男尊稱賴男是「大哥」，賴男擔心自己放在贓車置物箱的證件與外套，會暴露他的身分，遂把機車鑰匙交給吳男，慫恿吳男瞎掰故事，矇騙警察與失主，伺機取回他的證件與外套，吳男走到機車旁，員警立即現身盤查，他瞎掰「這是我的車」，員警不相信，吳男又說，他受「大哥」委託取東西，「不關我的事情」，員警要他叫喚「大哥」賴男到現場，賴男見吳男被員警盤查，早已逃之夭夭。

吳男見「大哥」如此無義氣，丟下他逃跑，氣得全盤說出案情，並供出賴男的身分，承認機車是他與賴男一起竊取，自己受「大哥」的指揮，賴男才是主嫌，警方先將他依竊盜罪法辦，再持續追查逃逸的賴男。

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