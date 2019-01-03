「每月4萬三節8萬」涉收賄包庇色情酒店 中山分局2警收押

2019-01-03 17:39

首次上稿 17:03

更新時間 17:39

〔記者張文川／台北報導〕檢調偵辦台北市中山警分局官警包庇色情酒店案，昨發動第3波搜索約談，檢察官漏夜偵訊後，聲押涉嫌擔任白手套的中山分局警備隊巡佐莊琦良、中山二派出所巡佐黃榮賢，台北地院下午開庭後，認定2警有勾串、滅證之虞，裁准羈押禁見。

檢方今晨另行諭令中山第一派出所前後任所長楊文振（現為大安分局勤指中心主任）、劉昌祺（現為松山分局防治組長），各100萬、250萬交保；酒店業者楊榮坤、李政忠則各50萬元交保。

檢調查出，楊文振、劉昌祺2人先後於2011、2014年擔任中一所所長，莊琦良、黃榮賢則曾在中一所服務，被檢舉擔任楊、劉的白手套，4名官警涉與轄內「星光閃閃」負責人李政忠、「夜王」負責人楊榮坤勾結，由管區警員按月收規費4萬，遇三節加倍到8萬，錢交由莊、黃清點再上繳所長，警方勤前會通風報信或減少臨檢，包庇2業者仲介賣淫。

檢調是在前年7月破獲中山區「立邦酒店」勾結人蛇集團，媒介東南亞、中國女子來台賣淫案，13年間行賄「21警勤區」官警780萬；去年3月、5月間，檢調再發動2波搜索約談，訊後聲押時任中一所長林崇成等10名官警及2名業者，7月起訴林等7名官警求處重刑，另3名員警轉做汙點證人，3名酒店業者也依「證人保護法」建請從輕量刑；檢調昨循線發動第3波收網。

黃榮賢辯稱，他當時只是支援，不受所長重用，不可能受所長所託轉交賄款，莊琦良辯稱他並沒有收取任何賄款；但證人曾姓警員在偵查中證稱，所長接任時，交待他將向業者收取的賄款轉交黃，後來他有主動交付3萬元給黃，有時候裝在信封袋中，有時候直接拿現金。

曾員還說，他與莊琦良交接時說好半數賄款要交給莊，所以他每月向楊姓業者收取4萬元，其就交2萬元給莊，若收8萬就給莊4萬，每月都有交錢；證人郜姓警員也證稱，他和紀姓警員交接時，有告訴紀「賄款慣例是每月4萬元、三節8萬元，一半要交付莊琦良」。2警說詞與證人有重大歧異。

裁定指出，檢察官去年5月19日首波約談後，莊琦良就在6月9日以行動電話向同分局的周姓警員說：「沒關係，我要有一個防火牆，分局長跟我說防火牆，你聽得懂嗎？」、「我解決就好，到我這邊斷就好，你聽懂嗎？」、「我攬，可以嗎？」，可見本案疑有其他嫌疑人涉案，而黃榮賢有杜絕檢察官持續追查犯罪事實全貌的意圖。

法官考量本案是集團性、長期性的員警貪污案件，中一所「第21勤區」負責人更動頻繁，涉案員警人數、收賄時間與過程、賄款流向等重要關鍵事實都不明朗，仍待持續偵查，2警長年從事警職，深知刑事偵查程序，並累積相當的警界人脈，潛在共犯多為警界，且所涉為10年以上重罪，難以排除2人為卸免刑責或維護共犯，而勾串、影響共犯或證人供述的可能性，有勾串之虞，有必要羈押。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/