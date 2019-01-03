控前女議員對婆婆不孝 前小姑判賠90萬

2019-01-03 17:11

〔記者王定傳／新北報導〕前新北市議員林秀惠前夫李振圳的妹妹李秀媚，於2016年在網路PO文指控，哥哥對母親不孝，前大嫂除對婆婆不孝，還濫用職權為他人安排工作，林秀惠與前夫提訴求償，新北地院審理後判李秀媚賠償林秀惠50萬元、哥哥李振圳40萬，並須登報道歉，可上訴。

據查，林秀惠遭控時已與前夫離婚多年，雙方仍有互動，前夫還曾擔任她服務處副主任，去年九合一選舉過後，林秀惠落選，現已非議員。

本案發生於2016年間，李秀媚在哥哥及林秀惠的臉書，或網路新聞留言區，PO了數篇文章，除指控不孝還指林秀惠濫用職權替人安插職務；林秀惠與前夫提告後，法院已依散布文字誹謗罪，判李女4個月徒刑，2人並對李女提482萬餘元及100萬元求償，還要求把道歉聲明郵遞給中和市民，及一起開記者會朗讀道歉啟示。

李女主張，政治人物對待至親是否孝順，是選民判斷能否足以擔任代議士重點，與公共利益有關，而哥哥與林秀惠雖離婚，但關係仍屬匪淺，與事實上夫妻無異，林秀惠道義上仍有責任。

李女指，哥哥與林秀惠卻閃避照護之責，使母親晚年鬱鬱寡歡，她是在母親授意下PO文，使選民得知真實品德，所言真實，至於安插職位說法，也是她親身見聞獲悉的事實。

法官審理認為，李女指控林秀惠替他人安插職務，不過是聽聞他人轉述，且她自承沒任何證據，亦未進一步求證，是出於個人無端臆測，已逾越言論自由範圍，不是善意、適當之評論。

至於不孝指控，法院認為，李振圳不具公務員或公眾人物身分，與其母的孝養問題，與公眾關心事項或公共議題無關。

而林秀惠雖有議員身分，但早已離婚，對前婆婆無扶養義務，兩人關係及相處細節，與議員職務或問政能力無關，亦非公眾所關心事項或公共議題，判賠合計90萬元並登報道歉；至於郵遞道歉啟示、開記者會誦讀道歉啟示請求，法官則認為沒必要予以駁回。

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