澳洲山達基教會刺人案死者是台灣人？ 外交部：追蹤中

2019-01-03 16:47

〔記者呂伊萱／台北報導〕澳洲山達基教會雪梨總部今天發生持刀刺人案，造成1死1傷，澳洲警方第一時間說，傷重不治者據信是台灣人。但外交部聯繫澳警時，澳警只說仍在偵辦，還無法提供細節。山達基教會僅證實逝者是教會一員，案件已交由警方偵辦。

位於雪梨的山達基教會今天中午發生長刀刺人案。澳洲警方指出，一名16歲青少年被要求離開教會時，拿出一把長達25公分的廚房刀，在教會車道上刺人，造成24歲男子與30歲男子受傷。24歲男子遭刺中頸部，送醫後不治身亡，30歲男子目前傷勢穩定。

督察長瓊斯（Simon Jones）向當地媒體說，死者據信是台灣人。行兇少年已被警方逮捕。

外交部發言人李憲章則說，我駐雪梨辦事處已在第一時間掌握此案，立即聯繫澳洲警方、了解死傷者身分，但因澳警仍在進行偵辦中，尚無法提供相關細節。李憲章說，外交部將持續追蹤，並在案情獲得釐清後，適時對外說明。

山達基教會則回應說，這起不幸事件目前已交由警方偵辦，他們所能評論的，僅止於犧牲者是摯愛的教會成員，教會也正與警方合作，提供調查所需協助。

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