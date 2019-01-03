毆打虐死3歲尿床兒！狠父竟裹屍棄山區 判9年6月

2019-01-03 17:21

〔記者林嘉東／基隆報導〕男子白嘉文不滿3歲大兒子尿床，竟將他凌虐致死，還棄屍荒野，屍骨無存。基隆地院今天審結，依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，判處9年徒刑；又犯遺棄屍體罪，判處1年徒刑。應執行9年6月徒刑。

判決指出，38歲的白嘉文與石姓妻子育有1子，白男因案入獄服刑，新北市社會局將白男兒子安置在寄養家庭。白男出獄後，與妻子感情不睦分居，99年間，他帶著兒子與王姓女友同居。

100年6月某天晚上，白男不滿兒子尿床，出拳毆打腹部，再將兒子舉起，勒住頸部，王女見狀勸阻，白男仍將兒子重摔在地，還命兒子起來原地踏步，邊喊：「一、二、一，二」，直到兒子昏倒才罷手。

王女見狀，要求白男將兒子送醫，卻反遭白毆打；直到隔天下午4點，白男才發現兒子已無呼吸心跳，竟以棉被包裹，騎車載至基隆市七堵區東新街產業道路棄屍。

直到103年間，新北市社會局發現白男兒子遲遲未上小學，通報警方報請檢察官追查，找到白男後，他才凌虐兒子致死棄屍過程。

檢方根據白男供詞，指揮警方到棄屍地點尋找，但四度搜尋都找不到白男兒子遺體。

檢察官調查，白男凌虐兒子時，見兒子倒地不起，有替兒子施以心肺復甦術，倘若要殺子，可以繼續毆打，因此認定白男無殺兒動機，依傷害致死罪與遺棄屍體罪將他起訴。

法院認為，白男僅因兒子尿床，就毆打兒子致死，讓兒子來不及長大體驗生命，所作所為盡失為人父應具備對幼童子女疼愛之心，甚至隨意棄置兒子屍體，放任屍體裸露在外，可惡至極。

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