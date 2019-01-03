國二孫找朋友徹夜玩遊戲不上學 阿嬤暴怒放大絕提告全送辦

2019-01-03 16:46

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮一名國二詹姓少年，平時沉迷於遊戲「傳說對決」，於元旦連假期間呼朋引伴找來2男2女一起在家中玩遊戲，徹夜玩了一天一夜，連假結束仍不罷休，讓詹姓少年的阿嬤火冒三丈，前往勸阻但是詹姓少年等人仍不聽勸，甚至團團圍住阿嬤不讓阿嬤砸電腦。阿嬤氣到差點抓狂，前往通霄警分局向孫子等人提告侵入住宅與妨害自由，警方今天移送詹少等人。

據了解，詹姓少年為單親家庭，另外2男2女，因為與詹姓少年是鄰居且是同一所國中畢業學長姐、同學關係，平時相處融洽，常一起玩鬧，詹姓少年平時與父親同住，連假期間才跑到祖父母家中過夜，沒想到惹出事端。

與詹姓少年同行的除了同樣為國二學生的蔡姓少年，其餘3人都已經年滿18歲，但無業也未繼續升學。

而過程中還發生插曲，蔡姓少年父親為毒品案通緝犯，結果因為前往通霄警分局關切當場「自投羅網」被解送歸案，讓蔡父自己也傻眼。

至於詹姓少年阿嬤為何堅持提告，阿嬤向警方說，因為發現詹少同伴都翹家玩遊戲到忘我，實在看不過去，所以報警提告，希望幾人能夠反省所作所為。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/