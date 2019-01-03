嘉檢查賄績效亮眼 檢察總長：希望嘉義選風愈來愈好

2019-01-03 16:56

〔記者王善嬿／嘉市報導〕去年地方公職人員選舉，嘉義地檢署受理賄選案件1013件，檢察總長江惠民今下午到嘉檢頒獎慰勉相關人員辛勞，江惠民表示，嘉義地檢署查賄成果亮麗，全國數一數二，包括檢察官、檢察事務官、書記官跟法警都很辛苦，也希望透過查賄，讓嘉義選風愈來愈好。

今29名選舉查察績優人員受獎，郭珍妮說，大家都很辛苦，只好以加班時數來選出受獎代表，如偵辦嘉義市議員候選人藍力凱、現任市議員郭明賓賄選案的檢察官陳美君，還有選前有選務人員差點攜出剩餘選票案，檢察官侯德人當時感冒仍迅速偵辦結案等。

主任檢察官王輝興簡報查賄成果，選他案585件、選偵案428件，聲請羈押人數77人、嘉義地院准押51人，查扣現金125萬1600元，起訴、簡判案140件，提起的當選無效之訴共14件。

嘉檢檢察長郭珍妮3月將屆滿，去向引發外界關注，江惠民今受訪說，檢察長調動職權為法務部長，相信部長會斟酌檢察長的表現、個人生涯規劃適度調整。

嘉義地檢署檢察官陳美君 、陳靜慧、柯文綾、周欣潔、侯德人及張建強等人代表受獎，檢察總長江惠民（左四）、嘉檢檢察長郭珍妮（左三）慰勉大家辛勞。（記者王善嬿攝）

查賄期間法警常加班到半夜，檢察總長江惠民（左四）今慰勞法警辛勞。（記者王善嬿攝）

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