他斬首蔣介石塑像 法官要求提出「歷史罪人」證明

2019-01-03 17:03

［記者陳恩惠／台北報導］台灣建國工程隊成員郭建國（本名郭志剛）去年12月間潛入台北市中正高中，「斬首」蔣中正銅像，還噴上「不移除不改名就砍頭」，被依毀損等罪起訴；士林地方法院今天再度開庭審理，郭建國仍然主張自己是「言論自由」，還要提出文獻報告證明「老蔣是歷史罪人」，法官要求3月初之前提出，以證明他的行為是否可以做為「超法規阻卻違法事由」，諭知3月7日言詞辯論。

郭建國在庭上主張，中正高中的蔣公像的材質並非銅製品，而是FRP（玻璃纖維）材質，檢方的起訴書類根本就是寫錯，應更正為塑像，士林地院當庭勘驗證物，拿出那顆蔣公頭，檢察官則說，無論頭像是何種材質，都無礙於本案毀損罪的認定。

郭建國的律師則說，會提出文獻證明蔣介石是歷史罪人，砍塑像只是郭建國的言論自由範圍；檢察官則質疑，訴訟程序已進行年餘，提出文獻到底是針對毀損罪，還是侵入住宅？況且律師總是說要提出證明，卻始終沒有拿出文獻，真的能在短短2個月提出？

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